Везде по Украине: зима вернулась — вернулись проблемы

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

По данным ГСЧС, по состоянию на 19 марта из-за снегопада и сильных порывов ветра обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов в семи областях — Запорожской, Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Кировоградской. Не обошла стихия и Киев, где местные власти еще с пятницы ограничили въезд в город фур. Подробнее о последствиях непогоды в Украине — в обзоре РИА Новости Украина.

Днепр и стихийное бедствие

Ситуация в Днепре

Одна из самых сложных ситуация в результате непогоды наблюдается в понедельник в Днепре, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков — 40 сантиметров. В итоге снежные заносы и нерасчищенные дороги ограничили работу общественного транспорта и изолировали многих жителей города. Так, денпряне вынуждены стоять в километровых очередях на общественный транспорт, либо добираться пешком, о чем активно сообщают в соцсетях.

Ситуация в Днепре

Ситуация в Днепре

Ситуация в Днепре

Ситуация в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов в своей саркастичной манере заявил, что именно чиновники виноваты в том, что в городе выпало такое большое количество снега. При этом он добавил, что очередной снегопад ожидается в городе и в среду.

"Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, конечно же мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад ещё хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнёт таять, готовьтесь к подтоплениям. Нет, я никому не буду вытирать сопли", — написал Филатов в facebook.

При этом он добавил, что если энергию всех жалующихся в интернете на коммунальщиков "приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц".

На фоне удара стихии в городе взлетели цены на такси. Как сообщают местные СМИ, на ряде маршрутов цены подлетели на 25%, а то и в половину, а операторы служб такси заявили, что повышенный тариф будет действителен до момента стабилизации погодных условий.

По данным же метеорологов, такая погода продержится в Днепре до 23 марта — с мокрым снегом и гололедом.

Запорожье и коллапс с уборкой

В Запорожье также ситуация не лучше. Вчера на протяжении всего дня в городе шел дождь со снегом. Из-за плохих погодных условий из города не ходят автобусные рейсы в Днепр, на все другие направления билеты доступны в продаже, однако рейсы могут быть отменены.

По данным же коммунальщиков, на расчистку дорог от снега в городе вышли 70 спецмашин, но местные жители сообщают, что хоть снег уже не идет, техники на дорогих нет.

Неблагоприятная ситуация с движением и в регионе. Временно прекращена работа междугороднего транспорта из Бердянска. Так, местный городской автовокзал закрыли с 10 утра 19 марта. До этого автобусы отходили в рейсы. Однако маршруты, уехавшие в Куйбышево, обратно в Бердянск не смогли вернуться. В связи с этим директор вокзала принял решение приостановить работу междугородних автобусов.

Киев и гололед

В столице за выходные выпало 12 сантиметров снега, и власти к 19 марту отчитались, что со стихией справились.

"Все коммунальные службы были готовы к стихии и справились. За минувшие дни было вывезено 1600 тонн снега. На сегодняшний день ситуация под контролем", — заявил заместитель директора Департамента — начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Вместе с тем, со снегопадом на дорогах увеличилось и количество ДТП.

Но при уборке снега не обошлось без курьезов. Так, трактор забросал снегом машину, из-за чего владелица обратилась в полицию с заявлением об угоне BMW 645. В итоге следователи обнаружили машину в сугробе.

Отметим, что в ближайшие два дня в Киеве ожидается снег с дождем.

Донбасс и снежные аномалии

Транспортные проблемы снег принес и на Восток. В Дружковке Донецкой области, по данным местных СМИ, из-за плохой очистки дорог от снега работники службы скорой помощи не могут проехать по всем улицам. И если дороги центральных районов находятся в более или менее нормальном состоянии, то в отдаленные поселки — ту же Яковлевку — добраться очень сложно.

По данным жителей Краматорска, в городе вместо дорог один сплошной гололед.

Также пользователи соцсетей сообщают, что в разных городах региона выпал снег необычного цвета: от оранжевого до кремового оттенка. Пользователи отмечают, что цветной снег выпал в Луганске, Перевальске, Новолуганске, Светлодарске и т. д.

Фото facebook.com/zinchenkoanatoly Желтый снег выпал в Донбассе

По данным материалов открытых источников интернет