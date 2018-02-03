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    Из Одессы. Где справедливость: сжег жену с детьми и получил 5,5 лет

    (обновлено: )44002
    Супруги поругались из-за ревности. Во время ссоры мужчина принес в дом канистру с 3 литрами бензина с маслом и разлил жидкость в спальне, где была печка. Угрожал сжечь дом. Пожар начался в результате возгорания паров бензина.
    Наручники
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Любашевский районный суд Одесской области приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы мужчину, который поджог жену и двоих детей, пишет Александра Дедюлина.

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    На судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично. Дело в том, что досудебному следствию не удалось установить причину возгорания. Неизвестно точно, что в момент, когда обвиняемый разливал бензин, в котле горели горела дрова. 

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    Но, по словам подсудимого, там могли быть угли. А когда начался пожар, мужчина вернулся и оказывал помощь по эвакуации жены и детей.

    Изначально мужчине грозило пожизненное заключение. В итоге дело переквалифицировали и назначили минимальное наказание. Мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 128 (нанесение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

    В срок отбывания наказания будет засчитано время его предварительного заключения с 27 января 2017-го по 22 января 2018-го включительно – из расчета один день, проведенный в учреждении предварительного заключения, за два дня лишения свободы.

    Напомним,  трагедия произошла в селе Федосеевка Окнянского района. 13 января 2017 года примерно в 22.30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в своем доме вместе с женой и двумя детьми. Между супругами возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина занес в помещение пластиковую канистру с тремя литрами бензина с маслом. Он разлил содержимое в спальне, где была печка. Затем взял коробку спичек и пригрозил жене сжечь дом. 

    Увидев, что супруга ему не верит, положил спички в карман и вышел из дома.

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    Пожар начался в результате возгорания паров бензина. Шестилетний ребенок получил ожоги 73% поверхности тела: головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Он умер в больнице. Супруга подсудимого получила ожоги около 60 процентов поверхности тоже погибла. Четырехлетний ребенок остался жив.

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