Да, часть зеков может умереть с голоду, но кому это интересно?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

От тюрьмы и от сумы зарекаться нельзя. Особенно в Украине, где каждого могут посадить за что угодно, уголовный кодекс довольно обширен. Но если раньше в колониях и тюрьмах еще можно было как-то выжить тем, кто остался без поддержки родственников, то сегодня, не нарушая закон, это сделать проблематично. На зонах выживут сильнейшие, остальные будут умирать от дистрофии, как в 90-х годах. Государство таким образом собирается решить проблему с ненужными уголовниками.

Им так не жить

Это до "революции гидности" украинские заключенные, можно сказать, "жировали", хотя и жаловались периодически на кормежку. Сегодня же им придется выживать. В Минюсте сообщили, что в день на питание одного осужденного в 2018 государство выделяет 22 гривны 11 копеек, на одежду в месяц выделено 17 гривен 03 копейки на каждого. В среднем, один заключенный вместе с оплатой коммунальных услуг, содержанием учреждений и заработной платой персонала обходится государству в 4-5 тысяч гривен в месяц. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на информационный запрос "Комментариев".

Нет, чего греха таить, заключенным всегда доставались крохи. Например, в 2014 году на одного заключенного в сутки выделяли 56, 5 гривен, из них на питание 11 гривен 10 копеек. В 2015 году пайку урезали до 9 гривен 40 копеек в день, что меньше на 1 гривну 70 копеек. При том, что содержание одного осужденного или лица, взятого под стражу, в среднем в 2015-м обходилось в 24 553 гривен в год.

Для сравнения: на питание одного военного в прошлом году была выделена 71 грн, в позапрошлом — 61 грн, при этом наши вояки жаловались на отсутствие в рационе мяса, фруктов и овощей и на однообразное меню. Но военнослужащие могут в любой момент сбегать в военторг или в любой ближайший продмаг и купить чего душе захочется и что позволит кошелек. Многие заключенные этой возможности лишены. Но зэки — народ ушлый, выход из ситуации нашли быстро. Как рассказывает экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, заключенные занимаются противозаконным заработкам, даже на политической ниве.

Выкручиваются как могут

Раньше в колонии из 1000 человек казенной едой довольствовались 600-700 заключенных. Все остальные питались тем, что передадут родственники. Это облегчало задачу начальнику учреждения.

"Сейчас же приходится готовить на 1000 человек, потому что они все приходят в столовую. Передач стало очень мало. Людям на свободе стало не легко жить, они себя прокормить не могут, им не до помощи судимому родичу. Что-то привозят на день рождения, Рождество, Говый год, но это не носит системный характер, а государство же на самом деле рассчитывает на то, что зэков должны кормить сами родственники", — подчеркивает Сергей Старенький.

Родственники не могут собрать посылки, сами заключенные не в состоянии заработать на ларек, купить сигареты, пару конфет, магазины в колония не работают из-за безденежья заключенных.

"Сегодня вся оплата труда заключенного перешла в "черный нал", все в конвертах платят. Предпринимателям не выгодно платить чистыми, потому что надо платить налоги, а зэку не выгодно, чтобы платили официально, потому что с его заработка будет высчитываться сумма компенсации по искам и на содержание. Поэтому предприниматели расплачиваются или же деньгами в конверте, или же товаром — сигаретами, кофе, чаем и так далее. Официально у бизнесмена трудоустроено два зэка, с ними заключен трудовой договор, но на самом деле их работает больше. Все в выгоде, даже администрация, которая поставляет рабсилу за долю", — рассказывает РИА Новости Украина Сергей Старенький.

Но даже такая работа есть не для всех, при этом голодных бунтов можно не опасаться — жуликов все устраивает.

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"Им платят деньги в конвертах, за них они подкупают администрацию. То, что им необходимо, они купят за черный нал, а бунты — это привлечение внимания к колонии и введение сил, которые перекроют все коррумпированные потоки. Да, часть будет умирать от голода. Но кому это интересно", — отмечает Сергей Старенький.

По словам бывшего сотрудника Пенитенциарной службы, заключенные без дела не сидят. Они придумывают, как заработать.

Работают ботами

Один из главных видов заработка зэков – мошенничество. Это именно они звонят среди ночи и рассказывают, что ваш родственник якобы попал в беду и срочно нужны деньги решить вопрос, или прокручивают махинации с банковскими карточками.

"Сегодня многие в колонии наладили канал поступления налички, продуктов или запрещенных предметов. В наших зонах, как в Колумбии. Есть у тебя деньги — ты имеешь все, нет — тебе ничего не светит. Кто-то зарабатывает игрой в карты, обдирая других зэков, кто–то на предприятии работает, кто-то занимается противозаконной деятельностью – разводами. У каждого отдельный бизнес", — рассказывает Старенький.

А после того как нардепы разрешили заключенным пользоваться интернетом, для них открылись большие возможности для заработка.

"В некоторых колониях существуют "фермы ботов". Зэки сидят на зарплате от определенных политических сил и работают по определенному заказу. В соцсетях разгоняют общественное мнение. Так политсилы экономят на выплатах – зачем платить большие гонорары украинцам на свободе, если есть зэки, которые готовы за долю малую поработать в интернете —кого надо отбелить, а кого надо очернить. И теперь зэки у нас занимаются политикой. Работают ботами", — рассказывает Сергей Старенький.

Часть заключенных, конечно, выживет и даже выйдет из колонии миллионером, кого-то вынесут вперед ногами. Минюст сделал для этого все необходимое. Главное, никому не попадать в этот особый мир со своими законами и порядками.