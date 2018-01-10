Пожар в Одессе. Завершено расследование против директора лагеря

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемого — директора детского лагеря "Виктория".

"Продление сроков ареста обусловливается необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов. После завершения процедуры ознакомления участников с материалами дела прокуратура Одесской области направит обвинительный акт в суд для его рассмотрения по существу", — сообщает областная прокуратура.

Так же продолжается расследование по уголовным производствах по служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.

Также продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется информация о служебный подлог при строительстве и реконструкции детского лагеря и завладения средствами сотрудников детского учреждения.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.