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    Общество

    Пожар в Одессе. Завершено расследование против директора лагеря

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    В прокуратуре Одесской области сообщили, что сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.
    Избрание меры пресечения директору детского лагеря Виктория
    reporter.od.ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемого — директора детского лагеря "Виктория".

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    "Продление сроков ареста обусловливается необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов. После завершения процедуры ознакомления участников с материалами дела прокуратура Одесской области направит обвинительный акт в суд для его рассмотрения по существу", — сообщает областная прокуратура.

    Так же продолжается расследование по уголовным производствах по служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.

    Также продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется информация о служебный подлог при строительстве и реконструкции детского лагеря и завладения средствами сотрудников детского учреждения.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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