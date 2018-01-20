В поисках другой жизни. Почему беженцы возвращаются в Латвию

РИА Новости Украина

Беженцы, принятые Латвией в рамках программы ЕС и затем выехавшие из балтийской страны, начали возвращаться обратно, рассказала руководитель организации "Убежище "Надежный дом" Сандра Залцмане, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на rus.tvnet.lv.

Организация в начале этого года оказывала услуги 97 беженцам, 37 из которых не живут в центре для беженцев "Муцениеки". Среди этих 37 человек — 10 семей, 16 несовершеннолетних. В школы ходят 14 детей, в детские сады — двое, а еще пять стоят в очереди. Работу имеют только четыре человека. Девять человек изучают латышский язык или в ближайшее время пойдут на курсы, а семь человек планируют получать другое образование.

Две семьи из десяти, не проживающих в "Муцениеки", прибыли в Латвию в рамках программы перемещения ЕС. Одна из семей сначала уехала из страны, но потом вернулась.

Латвия в рамках программы перемещения ЕС приняла 380 человек из 531 по квоте, но большинство из них — 313 человек — переехали в Швецию и Германию.

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На реализацию программы по принятию беженцев в целом потрачено 10,5 миллиона евро, из которых 7,1 миллиона составляет финансирование госбюджета, а 3,3 миллиона — финансирование фондов ЕС. Расходы из фондов ЕС компенсируются только тогда, когда лицо перемещено в Латвию из стран ЕС и Турции. Если же иностранец попадает в Латвию самостоятельно, к примеру, нелегально перебравшись через восточную границу, его содержание приходится оплачивать из госбюджета.

В конце сентября формально истек срок действия первой программы по расселению 160 тысяч нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. За два года Брюсселю удалось расселить всего 29 тысяч мигрантов, это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению. Латвия в рамках программы перемещения ЕС приняла 380 человек. Квота балтийской страны составляет 531 беженец.

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Еврокомиссия предложила новую схему распределения в странах Европейского союза не менее 50 тысяч беженцев — из Турции, Иордана, Ливана, Ливии, Египта, Нигерии, Судана, Чада, Эфиопии — в течение двух лет. На поддержку усилий по распределению Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро. Однако ряд государств ЕС, в том числе Латвия, не поддержали это предложение.

Премьер Латвии Марис Кучинскис во время встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в середине октября заявил, что балтийская страна не может принять дополнительное число беженцев.