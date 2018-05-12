Украинка завоевала медаль на ЧЕ по тхэквондо, который проходит в России

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинка Ирина Ромолданова стала "бронзовым" призером чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в российском городе Казань. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Украинка завоевала медаль в весовой категории до 46 кг.

Европейское первенство стартовало в столице Татарстана 10 мая и продлится три дня, в течение которых будут разыграны комплекты наград в 16 весовых категориях.

Напомним, ранее разразился скандал из-за запрета украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, которые проходит на территории России. В частности, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк раскритиковал действия украинских чиновников, создавших препятствия для участия украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе в РФ, и поблагодарил коллег, которые смогли выступить на чемпионате от Украины.