Премьер Киргизии получил черный пояс по тхэквондо

Фото правительства Киргизии

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь "Всемирного фонда корпуса мира тхэквондо" Шин До Юн удостоил премьер-министра Киргизии Сапара Исакова мастерской степени и седьмого дана по тхэквондо, вручив ему черный пояс, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Генеральный секретарь прибыл в Бишкек для участия в турнире по тхэквондо на кубок премьер-министра республики.

"За большой вклад в развитие тхэквондо в Кыргызской Республике премьер-министр Сапар Исаков был удостоен мастерской степени, черного пояса и седьмого дана", — сообщила пресс-служба.

Шин До Юн поблагодарил главу правительства за популяризацию спорта и отметил, что на сегодняшний день в республике работают волонтеры фонда, которые ставят перед собой задачу "воспитания спортсменов, способных участвовать и побеждать на соревнованиях по тхэквондо различного уровня".

"Тхэквондо способствует укреплению дисциплины, здоровья и духовному развитию подрастающего поколения. Данный вид восточных единоборств – это своего рода философия, которая гармонично вписывается в национальный колорит любой страны. Тхэквондо объединяет множество людей по всему миру. Учитывая это, хочу поблагодарить Вас за усилия на пропаганде данного вида спорта по всему миру", — отметил Исаков.

В 2013 году при посещении Республики Корея обладателем пояса и диплома о присвоении ему почетного девятого дана в корейском традиционном боевом единоборстве стал занимавший в то время пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев.