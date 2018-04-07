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    В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 человек погибли

    (обновлено: )41103
    По информации канадских СМИ, всего в автобусе было 28 спортсменов, 14 из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.
    @nytimes

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны.

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    По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

    ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos произошло в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Правоохранительные органы задействовали "значительные ресурсы" для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по хоккею и участник двух Суперсерий против команды Канады Юрий Шаталов скончался на 73-м году жизни.

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