В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 человек погибли

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos произошло в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Правоохранительные органы задействовали "значительные ресурсы" для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по хоккею и участник двух Суперсерий против команды Канады Юрий Шаталов скончался на 73-м году жизни.