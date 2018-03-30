Эффектная хоккеистка из Канады показала всем свои ягодицы

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канадская хоккеистка Сидни Ленгстон на своей странице в Instagram поделилась горячим фото – красавица сфотографировалась топлес, похваставшись тонкой талией и упругими ягодицами.
Ленгстон играет на позиции форварда в канадской команде "Американские лоси".
Канадская хоккеистка
В свободное время 88-й номер "Лосей" работает тренером в фитнес-зале и в баре в Мейпл-Ридж под Ванкувером.
"Лоси" Сидни выступают в любительской лиге Южного берега провинции Британская Колумбия.
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