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    Эффектная хоккеистка из Канады показала всем свои ягодицы

    (обновлено: )62421
    В свободное время эффектная блондинка работает тренером в фитнес-зале и в баре в Мейпл-Ридж под Ванкувером. Отметим, что она играет на позиции форварда в канадской команде "Американские лоси".
    Канадская хоккеистка
    @sydlangston

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канадская хоккеистка Сидни Ленгстон на своей странице в Instagram поделилась горячим фото – красавица сфотографировалась топлес, похваставшись тонкой талией и упругими ягодицами.

    Ленгстон играет на позиции форварда в канадской команде "Американские лоси".

    @sydlangston
    Канадская хоккеистка

    В свободное время 88-й номер "Лосей" работает тренером в фитнес-зале и в баре в Мейпл-Ридж под Ванкувером.

    "Лоси" Сидни выступают в любительской лиге Южного берега провинции Британская Колумбия.

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