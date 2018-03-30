Эффектная хоккеистка из Канады показала всем свои ягодицы

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В свободное время эффектная блондинка работает тренером в фитнес-зале и в баре в Мейпл-Ридж под Ванкувером. Отметим, что она играет на позиции форварда в канадской команде "Американские лоси".