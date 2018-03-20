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    Умер легендарный советский хоккеист

    (обновлено: )49306
    На протяжении карьеры Юрий Шаталов дважды становился чемпионом страны и принял участие в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады (1972 и 1974). О причинах смерти известного хоккеиста не сообщается.
    Хоккеист Юрий Шаталов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по хоккею и участник двух Суперсерий против команды Канады Юрий Шаталов скончался на 73-м году жизни, сообщается на странице клуба "Легенды хоккея" в сети Facebook.

    О причинах смерти известного хоккеиста не сообщается.

    "Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", — говорится в сообщении.

    На протяжении карьеры Шаталов дважды становился чемпионом страны (в составе ЦСКА и "Крыльев Советов") и принял участие в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады (1972 и 1974).

    В декабре 2017 года умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан).

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