Умер легендарный советский хоккеист

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по хоккею и участник двух Суперсерий против команды Канады Юрий Шаталов скончался на 73-м году жизни, сообщается на странице клуба "Легенды хоккея" в сети Facebook.

О причинах смерти известного хоккеиста не сообщается.

"Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", — говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Шаталов дважды становился чемпионом страны (в составе ЦСКА и "Крыльев Советов") и принял участие в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады (1972 и 1974).

В декабре 2017 года умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан).