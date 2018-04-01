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    Спорт

    Джошуа победил Паркера и объединил четыре чемпионских титула

    (обновлено: )32
    Энтони Джошуа менее чем через год после победы над Владимиром Кличко сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.
    Бой Джошуа - Паркер
    Фото twitter.com/SkySportsBoxing

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) победил новозеландца Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Британец сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

    Поединок проходил с переменным успехом, Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед.

    Джошуа начал бой осторожно, но работал "первым номером", держа соперника на дистанции.

    В середине поединка Паркер неожиданно пошел вперед, но в итоге так и не сумел застать британца врасплох.

    В итоге Джошуа впервые в карьере надеятся на оценки судей, которые единогласно отдали ему победу 118:110 (дважды) и 119:109.

    В андеркарте поединка Джошуа — Паркер выступал россиянин Александр Поветкин, который нокатутом победил британца Прайса.

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