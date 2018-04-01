Джошуа победил Паркера и объединил четыре чемпионских титула

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) победил новозеландца Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

Британец сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Поединок проходил с переменным успехом, Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед.

Джошуа начал бой осторожно, но работал "первым номером", держа соперника на дистанции.

В середине поединка Паркер неожиданно пошел вперед, но в итоге так и не сумел застать британца врасплох.

В итоге Джошуа впервые в карьере надеятся на оценки судей, которые единогласно отдали ему победу 118:110 (дважды) и 119:109.

В андеркарте поединка Джошуа — Паркер выступал россиянин Александр Поветкин, который нокатутом победил британца Прайса.