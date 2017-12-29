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    Спорт

    Бой Кличко-Джошуа признан лучшим поединком года

    Тема:

    Владимир Кличко. Окончен бой (84)

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    По информации СМИ, бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа собрал 90 тысяч зрителей - рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Титульный бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа стал лучшим боем года по версии журнала Fightnews.

    Владимир и Виталий Кличко
    Klitschko
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    Издание напоминает, что бой собрал 90 тысяч зрителей — рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.

    41-летний Кличко дрался впервые после 18-месячного простоя, после боя с другим британцем Тайсоном Фьюри. Украинец оказался в нокдауне в пятом рауне, затем, в свою очередь, сумел соперника отправить в нокдаун в 6-м раунде, но все-таки проиграл после серии ударов соперника в 11-м раунде.

    Напомним, Джошуа 30 апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.

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