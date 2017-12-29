Бой Кличко-Джошуа признан лучшим поединком года

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Титульный бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа стал лучшим боем года по версии журнала Fightnews.

Издание напоминает, что бой собрал 90 тысяч зрителей — рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.

41-летний Кличко дрался впервые после 18-месячного простоя, после боя с другим британцем Тайсоном Фьюри. Украинец оказался в нокдауне в пятом рауне, затем, в свою очередь, сумел соперника отправить в нокдаун в 6-м раунде, но все-таки проиграл после серии ударов соперника в 11-м раунде.

Напомним, Джошуа 30 апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.