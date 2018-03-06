Свитолина выиграла турнир в Нью-Йорке

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Tie Break Tens в Нью-Йорке с призовым фондом $250 тыс.

Турнир играют за один вечер, а в матчах нет ни геймов, ни сетов. Победителя определяют на тай-брейках.

На старте Свитолина обыграла 10:3 американку Винус Уильямс, а в полуфинале всухую разделалась с еще одной американкой Коно Вандервей – 10:0.

В финале украинка встретилась с китаянкой Чжан Шуай и одержала победу со счетом 10:3.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина в субботу стала победительницей турнира WTA, который проходил в Дубае.