Дочь знаменитого украинского тренера ждет ребенка - СМИ

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Актриса, певица, телеведущая и дочь знаменитого футбольного тренера Олега Блохина — Ирина снова беременна. Знаменитость скоро подарит своему супругу — бизнесмену Алексею Брынзаку второго ребенка, пишет JetSetter.

"Да, в нашей семье большое счастье. Мы в ожидании второго ребенка и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка", — сказала Блохина, отметив, что она уже на четвертом месяце беременности.

Напомним, украинская певица, победитель Евровидения-2016 Джамала ждет первенца.