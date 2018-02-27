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    Дочь знаменитого украинского тренера ждет ребенка - СМИ

    (обновлено: )74210
    Дочь знаменитого украинского спортсмена Олега Блохина Ирина в ожидании второго ребенка. Молодая телеведущая на четвертом месяцев беременности.
    Ирина Блохина с супругом и дочерью
    @ireesha_b

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Актриса, певица, телеведущая и дочь знаменитого футбольного тренера Олега Блохина — Ирина снова беременна. Знаменитость скоро подарит своему супругу — бизнесмену Алексею Брынзаку второго ребенка, пишет JetSetter.

    "Да, в нашей семье большое счастье. Мы в ожидании второго ребенка и совсем скоро у нашей дочери Жаклин будет братик или сестричка", — сказала Блохина, отметив, что она уже на четвертом месяце беременности.

    Напомним, украинская певица, победитель Евровидения-2016 Джамала ждет первенца.

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