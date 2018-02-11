Беременная Джамала одела платье с глубоким декольте

Фото instagram.com/jamalajaaa

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица, победитель Евровидения-2016 Джамала продолжает активность трудится в сфере шоу-бизнеса, несмотря на беременность.

О том, что Джамала ждет ребенка стало известно в ноябре 2017 года.

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После этого певица неоднократно появлялась на публике, демонстрируя округлившиеся формы и даже сделала фотосессию.

Фото instagram.com/jamalajaaa Певица Джамала во время беременности

Теперь Джамала принимает участие в телешоу на одном из украинских каналов. Для съемок она выбрала блестящее облегающее платье, да еще и с глубоким декольте.

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