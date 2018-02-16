Появились фото отдыха Кличко на Барбадосе

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер-профессионал Владимир Кличко провел День святого Валентина вместе с семьей на Барбадосе.

Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжёлом весе. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995).

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Легендарный боксер поделился семейным отдыхом на странице в Instagram.

Кличко-младший находится в прекрасной физической форме. Супруга боксера — актриса Хейден Панеттьер.

instagram.com/klitschkopanettiere Владимир Кличко с супругой

Кличко с радостью развлекал дочку.

instagram.com/klitschkopanettiere Владимир Кличко с дочерью

Кличко стал отцом 9 декабря 2014 года. У пары родилась дочь Кайя Евдокия.