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    Спорт

    Появились фото отдыха Кличко на Барбадосе

    (обновлено: )71115
    Владимир Кличко отметил День влюбленных на Барбадосе вместе с семьей. Боксер находится в прекрасной физической форме и, судя по фото, с радостью развлекает трехлетнюю дочь.
    Владимир Кличко на отдыхе с семьей
    instagram.com/klitschkopanettiere

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер-профессионал Владимир Кличко провел День святого Валентина вместе с семьей на Барбадосе.

    Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжёлом весе. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995).

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    Легендарный боксер поделился семейным отдыхом на странице в Instagram.

    Кличко-младший находится в прекрасной физической форме. Супруга боксера — актриса Хейден Панеттьер.

    instagram.com/klitschkopanettiere
    Владимир Кличко с супругой

    Кличко с радостью развлекал дочку.

    instagram.com/klitschkopanettiere
    Владимир Кличко с дочерью

    Кличко стал отцом 9 декабря 2014 года. У пары родилась дочь Кайя Евдокия.

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