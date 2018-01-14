наверх
14.01.201823:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате Англии за 9 месяцев

    (обновлено: )45
    "Ливерпуль", одержавший четвертую победу подряд и продливший серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей, набрал 47 баллов и занимает третье место.
    Футбольный клуб Манчестер Юнайтед
    Сайт клуба "Манчестер Юнайтед"

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю", потерпев первое поражение в чемпионате Англии по футболу.

    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии. Видео
    Канал Blash shoW на Youtube
    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии

    Воскресный матч 23-го тура, прошедший в Ливерпуле, завершился победой хозяев со счетом 4:3. В составе "Ливерпуля" голы забили Алекс Окслейд-Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (59-я), Садьо Мане (62-я) и Мохамед Салах (68-я). У "горожан" отличились Лерой Сане (41-я), Бернарду Силва (84-я) и Илкай Гюндоган (90+1-я).

    "Манчестер Сити" не проигрывал в чемпионате на протяжении 30 туров с учетом прошлого сезона. Последнее поражение "горожане" потерпели 5 апреля 2017 года в гостях от "Челси" (1:2). Ранее в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" проиграл лишь однажды – в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (1:2).

    Несмотря на поражение, команда Хосепа Гвардиолы с 62 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице. "Ливерпуль", одержавший четвертую победу подряд и продливший серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей, набрал 47 баллов и занимает третье место.

    Следующий матч мерсисайдцы проведут 22 января на выезде со "Суонси". "Манчестер Сити" 20 января примет "Ньюкасл".

    Напомним, Саудовская Аравия подтвердила матч со сборной Украины по футболу.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших