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    Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

    (обновлено: )25751
    Компанию главе российского государства Владимиру Путину составили глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.
    Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл поздно вечером на Красной площади в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    На размещенных на сайте фотографиях видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.

    Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

    Ранее Путин заявил, что законодательство позволяет присвоить народным артистам Украины из Крыма аналогичные звания в России, в случае необходимости законодательство для этого можно подкорректировать.

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