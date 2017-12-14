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    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии

    (обновлено: )42101
    Фанаты сербского "Партизана" устроили кровавую драку на трибунах во время матча против "Црвены Звезды". Фаны "Партизана" подрались не с фанами соперника, а друг с другом.
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    На трибунах произошло столкновение двух фанатских группировок — "Алькатрас" и "Янг Бойз". Представители "Янг Бойз" хотели захватить власть на трибуне, на которой обычно располагаются ультрас из "Алькатрас".

    Во время драки фанаты использовали подручные средства, а также пиротехнику. Полиции пришлось вмешаться в ситуацию, а со стадиона в итоге вывели ряд окровавленных фанатов.

    Фанов из группировки "Алькатрас" другие ультрас обвиняют в сотрудничестве с полицией и руководством клуба.

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    "Црвена Звезда" сыграла вничью с "Партизаном" в белградском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Сербии по футболу.

    Встреча, состоявшаяся в среду на поле "Партизана", завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев пенальти на 61-й минуте реализовал Сейдуба Сума, у гостей отличился Ричмонд Боакье (84).

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