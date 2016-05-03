Футболисты "Атлетико" стали первыми финалистами Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Футболисты "Атлетико" проиграли "Баварии" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, но по итогам двух встреч вышли в финал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У "Баварии" отличились Хаби Алонсо (31-я минута) и Роберт Левандовский (74). В составе "Атлетико" отличился Антуан Гризманн (54). Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер на 34-й минуте не забил пенальти. У мадридцев 11-метровый на 84-й минуте не реализовал Фернандо Торрес.

Смотрите также: Драка на матче "Шахтер" — "Динамо"

Первая встреча команд, прошедшая на поле "Атлетико", завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. За счет гола на чужом поле мадридцы прошли в решающую стадию турнира.

Смотрите также: Тяжелая травма Крон-Дели в матче с "Шахтером"

"Атлетико" стал первым финалистом турнира. Второй участник финала определится в среду в Мадриде, где сыграют "Реал" и английский "Манчестер Сити".

Финальная встреча турнира пройдет в Милане 28 мая.