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    Гвардиола: "Бавария" создаст опасные моменты у ворот "Атлетико"

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    По словам главного тренера мюнхенского клуба Хосепа Гвардиолы, матч против "Атлетико" является для него особенным, так как это последняя домашняя игра для "Баварии" в Лиге чемпионов под его руководством.
    Главный тренер Баварии Хосеп Гвардиола. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Баварии" обязательно создадут опасные моменты у ворот мадридского "Атлетико" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, несмотря на сильную и организованную оборону соперника, считает главный тренер мюнхенского клуба Хосеп Гвардиола.

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    Первый матч команд, прошедший в Мадриде 27 апреля, завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико". Ответный матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене" во вторник и начнется в 21:45.

    "Не следует думать о том, сколько голов мы забьем. В первую очередь необходимо хорошо защищаться и контролировать игру. Хотим много владеть мячом и забивать голы. "Атлетико" здорово обороняется, но и атаку всегда готов провести что надо. С такими соперниками играть действительно сложно. Это очень сыгранная команда, взаимопонимание у мадридцев просто блестящее. Но свои моменты мы создадим, пусть, возможно, и не так много", — сказал Гвардиола, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

    Также испанский специалист отметил, что матч против "Атлетико" является для него особенным, так как это последняя домашняя игра для "Баварии" в Лиге чемпионов под его руководством.

    "Это мой последний матч Лиги чемпионов в Мюнхене, и тут ко мне всегда относились очень хорошо. Футбол в Германии имеет свои особенности, и к каким-то вещам мне пришлось адаптироваться. Но я получил бесценный опыт. За время моей работы с "Баварией" мы добились серьезных успехов. Но выйти в финал Лиги чемпионов всегда невероятно тяжело", — сказал Гвардиола.

    Гвардиола по окончании сезона покидает "Баварию" и переходит на аналогичную должность в "Манчестер Сити". Соглашение тренера с английским клубом рассчитано на три года.

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