Президент RFEF Вильяр назначен и.о. главы УЕФА - СМИ

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхель Мария Вильяр назначен исполняющим обязанности главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на время отстранения президента организации Мишеля Платини, сообщает испанская газета El Pais.

Данное решение было принято в четверг на заседании исполкома УЕФА, который завершился в швейцарском Ньоне.

Комитет ФИФА по этике 8 октября отстранил главу УЕФА Мишеля Платини, президента ФИФА Йозефа Блаттера и генсека организации Жерома Вальке (ранее освобожденного от должности) на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне, этот срок может быть продлен, но не более чем на 45 дней.

Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) 25 сентября открыло дело против Блаттера, который подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини. Француз же заявил, что данная выплата была произведена по контракту в полном соответствии с законом.

Ранее стало известно, что все члены исполнительного комитета УЕФА выразили абсолютное доверие и полную поддержку президенту организации Платини.

Испанские СМИ также сообщали, что комитет ФИФА по этике может начать расследование в отношении Вильяра. По их информации, президент RFEF отказался дать показания по итогам доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, который касается выборов России и Катара в качестве стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно. Комитет ФИФА по этике может использовать отказ Вильяра, чтобы начать расследование в отношении испанского функционера и добиться наказания для него.