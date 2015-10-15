МВД проверит фанатов из России, которые едут на матч "Динамо" - "Челси"

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украинские пограничники проверят российских болельщиков, которые приедут в Украину болеть за английский футбольный клуб "Челси", на причастность к противоправной деятельности, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Челси" 20 октября сыграет в Киеве с местным "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Первая линия пограничного контроля — это проверка паспорта при прохождении линии государственного контроля. Вторая линия предусматривает дополнительное собеседование с гражданином, в ходе которого уточняется цель визита, особенности визита, а также проверяется дополнительная информация по базам данных о возможной причастности к противоправной деятельности. В данном случае все граждане, которые будут ехать, будут предоставлены контролю второй линии, и цель их поездки и другие обстоятельства, связанные с этим, будут уточняться", — сказал Слободян на брифинге, отвечая на вопрос, как будут проверять российских болельщиков.

В августе в Киеве произошли столкновения футбольных фанатов с болельщиками из Польши, которые прибыли на матч Лиги Европы "Заря" — "Легия". Тогда правоохранительные органы задержали 85 болельщиков, из них шести было оглашено подозрение. Кроме того, одному задержанному поляку предъявлено подозрение в препятствии журналистской деятельности.