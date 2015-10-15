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    Винус Уильямс вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге

    (обновлено: )15
    Винус Уильямс, посеянная на турнире под третьим номером, нанесла поражение китаянке Ван Яфань. Призовой фонд теннисного турнира в Гонконге превышает 220 тысяч долларов.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

    Уильямс, посеянная на турнире под третьим номером, в четверг в матче второго круга нанесла поражение китаянке Ван Яфань — 6:0, 6:2. На корте соперницы провели чуть более одного часа.

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    В четвертьфинале американка встретится с француженкой Ализе Корне (8-й номер посева).

    В сентябре на теннисном турнире Japan Women's Open Tennis в матче первого круга украинка Екатерина Бондаренко обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

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