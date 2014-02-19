Бубка хотел бы принести олимпийское перемирие в Украину

СОЧИ, 19 фев - Р-Спорт. Глава национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка считает, что политические вопросы в Украине должны решаться не силой, а переговорами, и хотел бы, чтобы в его стране наступило олимпийское перемирие.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Минздрав сообщает о 25 погибших в ходе беспорядков в Киеве.



"Я хотел бы принести олимпийское перемирие в родную страну, - написал знаменитый спортсмен в своем микроблоге в Twitter. - Диалог - это сила, насилие - это слабость".