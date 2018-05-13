Житель Днепра нашел мину и пошел с ней искать патрульных

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Противотанковый снаряд обнаружили около 12:50 в воскресенье возле железнодорожного вокзала в Днепре, сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Поперечной, где находится тупик маршрутки № 34, гаражи и пункты металлолома.

dp.informator.ua На месте обнаружения мины в Днепре

По данным патрульных, мину обнаружил местный житель в куче мусора. Сам он заявил, что взял находку в руки и пошел на улицу Курчатова искать патрульных, после чего вызвал патрульных.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, следственно-оперативная и взрывотехническая группы.

Ранее силовики во время проведения спецоперации в Ровно нашли в квартире 40-летнего мужчины огромный схрон оружия.