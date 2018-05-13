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    Общество

    Житель Днепра нашел мину и пошел с ней искать патрульных

    (обновлено: )141
    По данным СМИ, инцидент произошел на улице Поперечной в Днепре, где находится тупик маршрутки № 34, гаражи и пункты металлолома. Мужчина взял в руки мину и пошел искать патрульных.
    На месте обнаружения мины в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Противотанковый снаряд обнаружили около 12:50 в воскресенье возле железнодорожного вокзала в Днепре, сообщает Информатор.

    Инцидент произошел на улице Поперечной, где находится тупик маршрутки № 34, гаражи и пункты металлолома. 

    dp.informator.ua
    На месте обнаружения мины в Днепре

    По данным патрульных, мину обнаружил местный житель в куче мусора. Сам он заявил, что взял находку в руки и пошел на улицу Курчатова искать патрульных, после чего вызвал патрульных.

    На место прибыли сотрудники ГСЧС, следственно-оперативная и взрывотехническая группы. 

    Ранее силовики во время проведения спецоперации в Ровно нашли в квартире 40-летнего мужчины огромный схрон оружия.

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