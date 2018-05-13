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    В Луганске масштабно отметили День Республики

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    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что на праздничный концерт пришли не менее тридцати тысяч человек.
    Концерт звезд российской эстрады в День ЛНР
    lug-info.com

    ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости Украина. Более 30 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики собрались на главной площади в Луганске на праздничный концерт, приуроченный к четвертой годовщине образования ЛНР, заявил журналистам министр культуры, молодежи и спорта ЛНР Дмитрий Сидоров, сообщает РИА Новости из Луганска.

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    "Сегодня наш светлый праздник – День Луганской народной республики. День, когда были провозглашены результаты референдума. Наш народ сделал свой выбор и о нем не жалеет. Сегодня у нас концерт с участием российских звезд и, конечно же, сегодня замечательное настроение. Не меньше тридцати тысяч человек пришли на наш концерт и наслаждаются праздником", — заявил Сидоров.

    На праздничный концерт приехали российский эстрадный исполнитель Алексей Гоман, группа "Фабрика" и гармонист "Золотой десятки России" Дмитрий Шилов.

    "У вас все хорошо, людей больше, детей больше стало, удивительно. Мы были здесь в 2015 году, и было как-то грустней, а сейчас все хорошо, видно, что вы как-то акклиматизировались в этой тяжелой ситуации", — рассказал Гоман журналистам после выступления.

    Участницы группы "Фабрика" пожелали жителям республики мира и поблагодарили за энергию зрителей, которую чувствовали на сцене во время выступления. Завершились мероприятия по случаю Дня Республики в Луганске праздничным фейерверком.

    Ранее сообщалось, что американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса.

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