В Луганске масштабно отметили День Республики

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости Украина. Более 30 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики собрались на главной площади в Луганске на праздничный концерт, приуроченный к четвертой годовщине образования ЛНР, заявил журналистам министр культуры, молодежи и спорта ЛНР Дмитрий Сидоров, сообщает РИА Новости из Луганска.

"Сегодня наш светлый праздник – День Луганской народной республики. День, когда были провозглашены результаты референдума. Наш народ сделал свой выбор и о нем не жалеет. Сегодня у нас концерт с участием российских звезд и, конечно же, сегодня замечательное настроение. Не меньше тридцати тысяч человек пришли на наш концерт и наслаждаются праздником", — заявил Сидоров.

На праздничный концерт приехали российский эстрадный исполнитель Алексей Гоман, группа "Фабрика" и гармонист "Золотой десятки России" Дмитрий Шилов.

"У вас все хорошо, людей больше, детей больше стало, удивительно. Мы были здесь в 2015 году, и было как-то грустней, а сейчас все хорошо, видно, что вы как-то акклиматизировались в этой тяжелой ситуации", — рассказал Гоман журналистам после выступления.

Участницы группы "Фабрика" пожелали жителям республики мира и поблагодарили за энергию зрителей, которую чувствовали на сцене во время выступления. Завершились мероприятия по случаю Дня Республики в Луганске праздничным фейерверком.

Ранее сообщалось, что американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса.