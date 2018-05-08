В ЛНР пригласили жителей подконтрольных Киеву на Парад Победы

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пригласила мирных жителей подконтрольных Киеву территорий на Парад Победы 9 мая, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Завтра в связи с празднованием Дня Победы приглашаем всех жителей ЛНР, в том числе и с подконтрольной Киеву территории, на Парад Победы, который состоится в 09.00 на главной площади республики", — заявил Марочко.

Марочко уточнил, что посвященные Дню Победы мероприятия будут продолжаться весь день и завершатся салютом в честь праздника.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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