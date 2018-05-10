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    Лето откладывается. Синоптики не порадовали прогнозом

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (218)

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    В пятницу грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-восточной части придет холодный фронт, который понизит дневную температуру еще на два-три градуса.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. По всей территории Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр. 

    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погода по-киевски: то жара, то холод

    По прогнозам синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, днем от 22 до 26 градусов. На севере также ожидаются дожди, температура воздуха днем от 20 до 24. В центральной части Украины дожди, температура от 20 до 25. 

    На востоке страны прогнозируют дожди с грозами, днем от 21 до 24. В южных областях также дожди с грозами, температура воздуха от 21 до 25, в Крыму до 22.

    В пятницу грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-восточной части придет холодный фронт, который понизит дневную температуру еще на два-три градуса.

    В Киеве днем от 22 до 24, ночью от 13 до 15. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на четверг

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине пройдут гроза и шквалы 15-20 м/сек.

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