Лето откладывается. Синоптики не порадовали прогнозом

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. По всей территории Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, днем от 22 до 26 градусов. На севере также ожидаются дожди, температура воздуха днем от 20 до 24. В центральной части Украины дожди, температура от 20 до 25.

На востоке страны прогнозируют дожди с грозами, днем от 21 до 24. В южных областях также дожди с грозами, температура воздуха от 21 до 25, в Крыму до 22.

В пятницу грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-восточной части придет холодный фронт, который понизит дневную температуру еще на два-три градуса.

В Киеве днем от 22 до 24, ночью от 13 до 15. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на четверг

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине пройдут гроза и шквалы 15-20 м/сек.