наверх
26.04.201819:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Одессита задержали за распространение антиукраинских листовок

    (обновлено: )5901
    Во время обыска у одессита обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия.
    Мужчина, раздававший антиукраинские листовки в Одессе
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе местного жителя в распространении сепаратистских открыток, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец: дело 2 мая в Одессе показало полное бессилие власти

    "Правоохранители установили, что житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя", — говорится в сообщении ведомства.

    Читайте также: Политолог: решение суда по делу 2 мая в Одессе — результат "договорняка"

    Во время обыска у злоумышленника обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия.

    Изъятие предметы направлены для проведения экспертизы.

    Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция Одессы с 28 апреля перейдет на усиленный режим работы в связи с майскими праздниками и памятными мероприятиями, посвященными годовщине трагедии "2 мая".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата