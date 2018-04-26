Одессита задержали за распространение антиукраинских листовок

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе местного жителя в распространении сепаратистских открыток, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя", — говорится в сообщении ведомства.

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Во время обыска у злоумышленника обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия.

Изъятие предметы направлены для проведения экспертизы.

Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция Одессы с 28 апреля перейдет на усиленный режим работы в связи с майскими праздниками и памятными мероприятиями, посвященными годовщине трагедии "2 мая".