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    Общество

    Фото дня. Добробаты с пикетом пришли под Раду

    (обновлено: )31205
    В четверг у здания Верховной Рады Украины было горячо. Под парламент с массовым пикетом пришли представители добровольческих батальонов.
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В четверг у здания Верховной Рады Украины было горячо. Под парламент с массовым пикетом пришли представители добровольческих батальонов.

    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Добровольцы АТО и представители националистических партий проводили под Радой пикет, требуя принятия законопроекта №7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социального и правового статуса".

    Участники пикета держали в руках плакаты "Признания добровольцев — дело чести. Власть, прими законопроект №7190!" и "Они погибли за Украину и до сих пор не признаны" с изображением погибших добровольцев.

    У Рады дежурили около 200 полицейских и бойцов Нацгвардии.

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    Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области появился трамвай, на вагонах которого разместились логотипы украинских добровольческих батальонов.

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