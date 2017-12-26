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    В центре Киеве мужчины, назвавшиеся добробатовцами, угрожали полиции

    (обновлено: )12730
    Инцидент произошел утром во вторник на улице Михайловская, 12б. По предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
    Задержание молодых людей, угрожавших полиции в Киеве
    dtp.kiev.ua/Facebook

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Двое мужчин, которые называют себя членами добровольческого батальона, проникли на стройку в центре Киева и угрожали сотрудниками полиции охраны оружием.

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    "Около 10:00 на улице Михайловская, 12б двое мужчин проникли на стройку. Объект охраняли сотрудники полиции охраны. Злоумышленники ворвались на пост и стали угрожать", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. 

    На место прибыл наряд полиции охраны Киева. Злоумышленники были задержаны при попытке сбежать.

    Нападавшим около 30 лет. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При них были пистолеты.

    Задержанные также представились членами добровольческого батальона, но какого именно, не признались. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 26 декабря 2017

    Ранее в Харькове азербайджанец напал на девушку и угрожал прохожим ножом. Он задержан.

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