В центре Киеве мужчины, назвавшиеся добробатовцами, угрожали полиции

dtp.kiev.ua/Facebook

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Двое мужчин, которые называют себя членами добровольческого батальона, проникли на стройку в центре Киева и угрожали сотрудниками полиции охраны оружием.

"Около 10:00 на улице Михайловская, 12б двое мужчин проникли на стройку. Объект охраняли сотрудники полиции охраны. Злоумышленники ворвались на пост и стали угрожать", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На место прибыл наряд полиции охраны Киева. Злоумышленники были задержаны при попытке сбежать.

Нападавшим около 30 лет. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При них были пистолеты.

Задержанные также представились членами добровольческого батальона, но какого именно, не признались. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 26 декабря 2017

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