В центре Киеве мужчины, назвавшиеся добробатовцами, угрожали полиции

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Двое мужчин, которые называют себя членами добровольческого батальона, проникли на стройку в центре Киева и угрожали сотрудниками полиции охраны оружием.
"Около 10:00 на улице Михайловская, 12б двое мужчин проникли на стройку. Объект охраняли сотрудники полиции охраны. Злоумышленники ворвались на пост и стали угрожать", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
На место прибыл наряд полиции охраны Киева. Злоумышленники были задержаны при попытке сбежать.
Нападавшим около 30 лет. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При них были пистолеты.
Задержанные также представились членами добровольческого батальона, но какого именно, не признались. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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