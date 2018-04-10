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    Украина арестовала российское судно

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    По словам генпрокурора Луценко, прокуратурой Крыма осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинский суд арестовал судно РФ, которое вело добычу песка в Крыму для строительства Керченского моста, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

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    По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

    "Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи", — говорится в сообщении.

    "Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", — написал он.

    Как сообщалось ранее, украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму; если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж.

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