Украина арестовала российское судно

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинский суд арестовал судно РФ, которое вело добычу песка в Крыму для строительства Керченского моста, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи", — говорится в сообщении.

"Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", — написал он.

Как сообщалось ранее, украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму; если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж.