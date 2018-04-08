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    Общество

    "Может согреть, а может испепелить". Митрополит Антоний пояснил свойства Благодатного огня

    (обновлено: )18310
    Как отметил митрополит Антоний, огонь имеет такое свойство, что он может согреть, а может испепелить. И здесь важно, чтобы люди своей жизнью сделали все, чтобы быть достойными называться христианами, носить имя Христово.
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    Максим Шевченко

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Важно, чтобы каждый жил так, чтобы быть достойным называться христианином. Так митрополит Антоний, епископ Бориспольский и Броварской, пояснил телеканала "112 Украине" свойства Благодатного огня и Пасхальных праздников.

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    "Это огонь, который нас уже здесь согревает. Главное понимать, что огонь имеет такое свойство, что он может согреть, а может испепелить нас. И здесь важно, чтобы мы своей жизнью сделали все, чтобы быть достойными называться христианами, носить имя Христово", — сказал он.

    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова – Пасхой, опубликовав поздравительные видеообращения.

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