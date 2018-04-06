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    Общество

    В Ивано-Франковске отказались от побелки бордюров: будут штрафовать

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    Как отмечается, побелка является бесполезной тратой времени и ресурсов. В европейских странах подобной практикой не занимаются, лишь делают белые разметки на дорогах.
    Побелка деревьев и бордюров
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На сессии городского совета в мае должны принять все положения новых правил, после которых за побелку бордюров начнут выписывать штрафы. Об этом сообщил директор департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства Михаил Смушак, передает "Місто".

    "Свое мнение я высказал еще раньше. Повторюсь, это бесполезная трата времени и ресурсов. Ведь нужно закупить известь, а еще заплатить работникам, которые это будут делать. На наших объектах (дороги, придомовые территории) нигде бордюры не красят и не будут. Другой вопрос к учреждениям медицины, культуры и т.п. Эта показуха и гламур не к лицу нашему городу. Ведь мы считаем, что Ивано-Франковск – европейский город", — сказал он в комментарии.

    "Сейчас запретить не можем. Но это временно, надеюсь. Ведь в новых правилах благоустройства официально прописан запрет за такие действия. Надеюсь, что на следующей сессии правила утвердят. Лучше пусть заметут у себя, чем побелкой занимаются", — добавил Смушак.

    Что касается учреждений медицины и культуры, то за эти вопросы должен отвечать непосредственный руководитель.

    Ранее в Киеве предложили штрафовать за уничтожение исторических зданий на сумму до 255 тыс гривен. 

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