В Ивано-Франковске отказались от побелки бордюров: будут штрафовать

Фото из открытых источников

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На сессии городского совета в мае должны принять все положения новых правил, после которых за побелку бордюров начнут выписывать штрафы. Об этом сообщил директор департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства Михаил Смушак, передает "Місто".

"Свое мнение я высказал еще раньше. Повторюсь, это бесполезная трата времени и ресурсов. Ведь нужно закупить известь, а еще заплатить работникам, которые это будут делать. На наших объектах (дороги, придомовые территории) нигде бордюры не красят и не будут. Другой вопрос к учреждениям медицины, культуры и т.п. Эта показуха и гламур не к лицу нашему городу. Ведь мы считаем, что Ивано-Франковск – европейский город", — сказал он в комментарии.

"Сейчас запретить не можем. Но это временно, надеюсь. Ведь в новых правилах благоустройства официально прописан запрет за такие действия. Надеюсь, что на следующей сессии правила утвердят. Лучше пусть заметут у себя, чем побелкой занимаются", — добавил Смушак.

Что касается учреждений медицины и культуры, то за эти вопросы должен отвечать непосредственный руководитель.

Ранее в Киеве предложили штрафовать за уничтожение исторических зданий на сумму до 255 тыс гривен.