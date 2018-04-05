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    Общество

    Суд отказался признать погибшим полевого командира ДНР Гиви

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (129)

    (обновлено: )17701
    По информации Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, во время судебного заседания 5 апреля официального подтверждения смерти Михаила Толстых прокурором не представлено.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР по прозвищу Гиви. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 5 апреля, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул прокурору производство в отношении Михаила Толстых по прозвищу "Гиви", сообщает пресс-служба суда.

    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    @sashakots
    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    Возврат дела прокурору в суде объяснили тем, что в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет.

    "Во время судебного заседания 5 апреля 2018 официального подтверждения смерти прокурором не представлено", — отмечают в суде и добавляют, что при таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального ее подтверждения, но и не может продолжать рассмотрение производства, поскольку Толстых, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке.

    "В материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины", — объясняют в суде.

    По данным суда, такое решение вызвало недовольство прокурора, и тот пообещал его обжаловать.

    Напомним, "Гиви" — позывной командира одного из подразделений ополчения "Сомали" Михаила Толстых, который погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта.

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