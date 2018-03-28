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    Общество

    В Нацполиции объявили набор в вертолетное подразделение

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    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, в течение 2020 года Нацполиция планирует получить 10 вертолетов модели Н145. В дальнейшем подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция начинает набор и обучение пилотов вертолетов, которые будут осуществлять поддержку наземных групп во время спецопераций, а также содействовать в выявлении различных видов преступлений, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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    По его словам, в течение 2020 года Нацполиция планирует получить 10 вертолетов модели Н145. Именно такие модели используют полицейские Чехии.

    В дальнейшем подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег. Экипажи этого подразделения будут работать по всей стране.

    "Нагрузка будет большой. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должен быть постоянно один-два экипажа", — отметил Князев.

    Он также подчеркнул, что поиск и подготовка личного состава экипажей подразделения воздушной поддержки — длительный процесс. Для этого будут привлечены специалисты силовых ведомств, в состав которых входят авиационные подразделения, и специализированные учебные заведения.

    МВД Украины
    Вертолет Н145

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о создании в МВД мобильного отряда службы реагирования, у которого в распоряжении будут около 55 вертолетов.

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