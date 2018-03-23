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    ГСЧС получит от Франции вертолеты - Порошенко

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    По словам президента, уже в этом году первые четыре вертолета, в том числе предназначенный для эвакуации раненых, поступят на вооружение Службы по чрезвычайным ситуациям.
    Петр Порошенко выступает перед сотрудниками ГСЧС
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям получит от Франции вертолеты, первые четыре поступят в этом году, сообщил в пятницу украинский президент Петр Порошенко.

    Взрывы и пожар в Киеве: ГСЧС выложила видео с места событий. Видео
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube
    Взрывы и пожар в Киеве: ГСЧС выложила видео с места событий

    "Будет подписан меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они смогут быстро добраться до раненых и оказывать помощь", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

    По словам президента, уже в этом году первые четыре вертолета, в том числе предназначенный для эвакуации раненых, поступят на вооружение Службы по чрезвычайным ситуациям.

    Порошенко заверил, что украинские власти и впредь будут поддерживать спасателей и территориальные общины.

    Также в пресс-службе сообщили, что президент во время поездки в пятницу в Ровно передал новую технику подразделению главному управлению государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области. Среди врученных единиц техники — пожарные автоцистерны, предназначенные для доставки на место пожара личного состава и средств тушения огня, специального оборудования, а также оперативно-спасательные автомобили.

    Напомним, ранее в ГСЧС предупредили украинцев о "сюрпризах" погоды.

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