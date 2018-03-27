Нацполиция: суды не успевают выдавать разрешения на похороны

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней в Украине судами рассмотрено в среднем около 60 процентов ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблематика. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И здесь есть определенные сложности", — подчеркнул заместитель главы Нацполици Виталий Невгад.

Он добавил, что фактически по всем этим фактам (1925 с 1949) назначены экспертизы. Однако пока от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток — 794 разрешения (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение двух суток — 753 (39%), на третьи сутки — 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток — это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем ​​будет расти. Второе — возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", — отметил Невгад.

Он отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины уверяли, что нашли способ, как избежать хаоса в сфере ритуальных услуг, а в Верховной Раде уже готовят соответствующие изменения к скандальному закону.