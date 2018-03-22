СБУ обнаружила "руку ФСБ" в осквернении польских захоронений на Волыни

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая "по заказу российских спецслужб" совершала акты вандализма, в частности в отношении польских захоронений, с целью "испортить международный имидж Киева".

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как утверждает СБУ, в декабре 2017 года в Волынской области члены группировки разрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, а в Сумах нанесли антисемитскую надпись на здание иудейской общины "Еврейский дом".

"Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Открыто дело по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Также Служба безопасности Украины утверждает, что в Харьковской области пресечена деятельность агентурной сети, которая якобы работала на Генштаб РФ.

"В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ… сотрудники СБ Украины задокументировали… факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом", — утверждается в сообщении ведомства.