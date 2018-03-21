В Василькове на взятке погорел главный архитектор города

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Василькове Киевской области на взятке задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", — написал Луценко.

По словам генпрокурора, в этом году уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.