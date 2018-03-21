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    Общество

    В Василькове на взятке погорел главный архитектор города

    (обновлено: )35
    Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города.
    На месте задержания
    Юрий Луценко, facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Василькове Киевской области на взятке задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции. 

    Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

    "Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", — написал Луценко.

    По словам генпрокурора, в этом году уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.

    Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.

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