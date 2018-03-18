Во Львове крупного чиновника поймали на взятке

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Во Львове силовики разоблачили на коррупционной деятельности главу районной администрации Львова.

"Неправомерную выгоду чиновник требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления. Взятки получал как субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов", — сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным 105000 гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

Сейчас продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершение данного преступления главе РГА может грозить срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.