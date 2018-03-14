Гройсман прокомментировал взятки среди чиновников

По его словам, существуют разные сферы, где есть злоупотребления, за которыми тяжело уследить. Соответствующее интервью он дал телеканалу "112 Украина".

"Один из помощников народных депутатов обратился к Ульяне. Она написала заявление, это ее гражданское обязательство, это было больше года назад. Но насколько я понимаю, даже сам тот народный депутат, помощником которого он называется, ему руки-ноги поломает, если, не дай Бог, выяснится, что он каким-то образом пытался там скоррупционировать", – заявил Гройсман.

По словам премьера, если лидер Радикальной партии Олег Ляшко столкнется с подобной ситуацией, он лично приведет решение суда в действие.

"У меня нет сомнений, что все знают Олега Ляшко, его энергию и принципиальность в этом вопросе. Если он будет знать, что кто-то из помощников перепутал свое с государственным, он решение суда приведет к исполнению сам. Но за всеми не уследишь", – подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что существует много министерств, министров и чиновников.

"Любого можно поймать на компрометировании чего-угодно. Но это жизнь. Самое главное, чтобы были справедливые приговоры судов, и тогда все будет очищено, и общество будет понимать, что все идет в нормальном русле. Есть сферы, в которых я вижу, есть основания для злоупотребления. Я считаю, что без справедливого независимого Антикоррупционного суда мы не обойдемся", – подчеркнул Гройсман.

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