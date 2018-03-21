Папа Римский лишил сана девятерых украинских монахов

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск лишил монашеского сана отца Планчака и еще восьмерых монахов с Тернопольской области, сообщается на официальном сайте Украинской греко-католической церкви.

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в с. Посеч Ивано-Франковской области. Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами", — говорится в сообщении.

Отныне отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать и служить Божественную Литургию, совершать Святые Таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне него, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Сообщается, что все началось еще в 2004 году, когда сестра Мария Баран из монастыря в Великих Борках начала "слышать голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых". Некоторые "послания" записывал о. Антоний Григорий Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это полномочий.

В монастырях было проведено несколько канонических проверок.

Во время проверок выявили многие нарушения дисциплины. Часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями "пророчицы". В итоге комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, не выявила никаких признаков того, что "объявления", или "голоса", сестры Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхъестественное происхождение.

После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка согласно монашеской традиции и правилам. Однако часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посеч Ивано-Франковской области. После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеского сана.

Ранее Папа Римский Франциск, признался, что боится ядерной войны.