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    Общество

    Восемь трупов. В Бердичеве объявили двухневный траур

    (обновлено: )64001
    Сообщается, что на шестое и седьмое марта отменены все общегородские массовые мероприятия в Бердичеве из-за смерти восьмерых человек.
    Дом, где погибли 8 человек от угарного газа
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Шестое и седьмое марта объявлены траурными днями Бердичеве Житомирской области в связи с трагической смертью восьмерых жителей города.

    Все общегородские массовые мероприятия — отменены.

    Бердичевская городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

    Ранее в понедельник стало известно, что в Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом. 

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