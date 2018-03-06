Восемь трупов. В Бердичеве объявили двухневный траур

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Шестое и седьмое марта объявлены траурными днями Бердичеве Житомирской области в связи с трагической смертью восьмерых жителей города.

Все общегородские массовые мероприятия — отменены.

Бердичевская городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в понедельник стало известно, что в Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.