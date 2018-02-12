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    Осторожно, угарный газ. Во Львовской области только за сутки отравились 11 человек

    (обновлено: )8410
    Как сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА, всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Среди отравившихся есть двое детей.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Во Львове и области за одни сутки угарным газом отравились 11 человек. В числе пострадавших – жители Херсонской области.

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    РИА Новости Украина
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    "В квартире, на ул. Лычаковской г. Львова, отравилась угарным газом 40-летняя львовянка. На улице Лукаша, отравились угарным газом местные жители 1984 и 1982 года рождения. Также на ул. Лысенко отравилась угарным газом 26-летняя женщина. Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в медучреждения", — сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

    В тот же день, около 22:35, на съемной квартире на проспекте Чорновола во Львове отравились угарным газом жители г. Новотроицк Херсонской области. Двоих пострадавших – в возрасте 37-ми лет и 12-летнего ребенка – госпитализировали.

    А в ночь на 12 февраля, в селе Раденичи Мостиского района отравились угарным газом местные жители в возрасте 40, 28, 27 и 14-ти лет. Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 30 декабря в результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшему не исполнилось и года.

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