На заводе в Китае восемь человек погибли от отравления угарным газом

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.Weibo.
Инцидент произошел в понедельник около 03.00 в районе Цюйцзян, когда по неизвестной причине в газопроводе на заводе произошла авария. Находящиеся в тот момент на заводе 18 человек получили сильнейшую интоксикацию и были оперативно доставлены в больницу.
К настоящему моменту восемь человек скончались, жизни остальных 10 пострадавших ничего не угрожает.
Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, а также глава администрации района. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области семья из пяти человек отравилась угарным газом и попала в больницу.