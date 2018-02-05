На заводе в Китае восемь человек погибли от отравления угарным газом

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

Из-за отравления угарным газом на чугунолитейном заводе в провинции Гуандун на юге Китая погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали, говорится в сообщении администрации округа Шаогуань в соцсети Weibo

Инцидент произошел в понедельник около 03.00 в районе Цюйцзян, когда по неизвестной причине в газопроводе на заводе произошла авария. Находящиеся в тот момент на заводе 18 человек получили сильнейшую интоксикацию и были оперативно доставлены в больницу.

К настоящему моменту восемь человек скончались, жизни остальных 10 пострадавших ничего не угрожает.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, а также глава администрации района. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области семья из пяти человек отравилась угарным газом и попала в больницу.