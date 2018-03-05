наверх
05.03.201816:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Торт с болтом. Под Тернополем девушке достался "оригинальный" десерт

    (обновлено: )15540
    Пользователь Валерия Басюк группы "Моя Лановеччина" в Facebook опубликовала фотографии торта с большим болтом в середине.
    Торт с болтом
    МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА, facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в торте популярного производителя был найден большой железный болт.

    О странной находке в десерте сообщила пользователь Валерия Басюк группы "Моя Лановеччина" в Facebook.

    "Вот такие сюрпризы в нашем "Вацаке"… P. S. Хорошо, хоть зубы целы", — написала она.

    Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС