Торт с болтом. Под Тернополем девушке достался "оригинальный" десерт

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в торте популярного производителя был найден большой железный болт.
О странной находке в десерте сообщила пользователь Валерия Басюк группы "Моя Лановеччина" в Facebook.
"Вот такие сюрпризы в нашем "Вацаке"… P. S. Хорошо, хоть зубы целы", — написала она.
Торт с болтом
Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.