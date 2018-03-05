Торт с болтом. Под Тернополем девушке достался "оригинальный" десерт

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в торте популярного производителя был найден большой железный болт.

О странной находке в десерте сообщила пользователь Валерия Басюк группы "Моя Лановеччина" в Facebook.

"Вот такие сюрпризы в нашем "Вацаке"… P. S. Хорошо, хоть зубы целы", — написала она.

МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА, facebook Торт с болтом

Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.