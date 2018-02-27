Синоптики предупредили о циклонах, которые движутся в Украину

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые движутся на страну с Балкан, сообщает Гидрометцентр.

В последний день зимы, 28 февраля, в западных областях местами небольшой снег, температура ночью 14-19 ° мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 22 °, днем ​​9-14 ° мороза.

На остальной территории снег, ночью на севере Левобережья, днем ​​в южных областях местами сильный снег, метели; температура ночью 11-16 °, днем ​​6-11 ° мороза, в восточных, Днепропетровской Запорожской и Херсонской областях ночью 7-12 °, днем ​​0-5 ° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы 15-20 м / с, днем ​​в Приазовье местами 25 м / с

28 февраля в Киеве сохранится снежная и морозная погода. Температура ночью 13-15 °, днем ​​8-10 ° мороза. На дорогах гололедица.

Український гідрометцентр Карта погоды на 28 февраля

Ранее синоптики предупреждали о сильнейших морозах и непогоде в Украине.