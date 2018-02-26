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    Заключенные смогут держать в камерах собак, кошек и аквариумы

    (обновлено: )10010
    Министерством юстиции рассматривается вопрос установки в камерах украинских СИЗО пластиковых аквариумов с рыбками.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции рассматривает возможность разрешить заключенным содержать своих домашних животных в местах заключения.

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    Об этом в интервью газете "Сегодня" сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышев.

    По его словам, министерство готовит изменения в правила внутреннего распорядка заключенных.

    "Предлагаем разрешить занятия спортом и даже держать домашних животных… Пусть заботятся о ком-то, хотя бы о рыбках", — сообщил замминистра юстиции.

    Рассматривается вопрос установки в камерах пластиковых аквариумов с рыбками. А заключенным предлагается разрешить содержание кошек и собак не бойцовских пород.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.

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