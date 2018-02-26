Заключенные смогут держать в камерах собак, кошек и аквариумы

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции рассматривает возможность разрешить заключенным содержать своих домашних животных в местах заключения.

Об этом в интервью газете "Сегодня" сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышев.

По его словам, министерство готовит изменения в правила внутреннего распорядка заключенных.

"Предлагаем разрешить занятия спортом и даже держать домашних животных… Пусть заботятся о ком-то, хотя бы о рыбках", — сообщил замминистра юстиции.

Рассматривается вопрос установки в камерах пластиковых аквариумов с рыбками. А заключенным предлагается разрешить содержание кошек и собак не бойцовских пород.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.